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Консула Украины в Молдавии отстранили из-за жалобы на изнасилование

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Консул Украины в городе Бельцы (Молдавия) временно отстранен от исполнения обязанностей из-за проверки заявления гражданки Молдавии, заявившей, что консул совершил в отношении нее преступление, сообщила пресс-служба МИД Украины в пятницу в ответ на информационный запрос "Интерфакса".

Как сообщило молдавское издание "СП", вечером 4 февраля в Бельцах двое мужчин 37 и 38 лет изнасиловали 17-летнюю девушку. Другое молдавское издание Deschide, ссылаясь на анонимные источники в следствии, уточнило, что один из подозреваемых - консул Украины в Бельцах, и его пока не задержали ввиду дипломатического иммунитета, а второй фигурант дела задержан на 72 часа.

МИД Украины заявил, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии уведомило украинское посольство о следственных действиях с целью проверки заявления и попросило, чтобы "указанное лицо" не покидало Молдавию до окончания следственных действий. О результатах проверки молдавскими компетентными органами в МИД пообещали сообщить дополнительно.

При этом государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, на время проведения которого дипломат был отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Украина Молдавия Бельцы

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