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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.

"С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад - наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно - демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку (вируса - ИФ). Вместе мы можем оказать огромное влияние", - написал Помпео в твиттере.

Как отмечается в заявлении Госдепа, на этой неделе госдепартамент "обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы".

Ранее в пятницу Помпео заявлял о намерении США увеличить поставки гуманитарной помощи в китайский город Ухань.

В Китае зафиксировано уже более 31 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 637 человек.

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