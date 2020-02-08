Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Агентство приводит выдержки из заявления адвоката сотрудника Совета по национальной безопасности Александера Виндмана, который был приглашен в Белый дом, где ему было предложено покинуть пост. Уволен и его брат Юджин, который работал в адвокатской службе Белого дома.

Кроме них с должности снят постпред США при ЕС Гордон Сандленд. "Сегодня мне сообщили, что президент намерен незамедлительно отозвать меня с поста представителя США при ЕС", - сообщил Сандленд в заявлении, выдержки из которого приводит Associated Press.

Представитель пресс-службы Белого дома Стефани Гришэм ранее на этой неделе сообщила, что Трамп рад, что судебное разбирательство в его отношении завершено, и что "кому-то, вероятно, придется за это заплатить".

5 февраля американские сенаторы признали президента США невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Демократы инициировали процедуру импичмента в сентябре 2019 года после того, как американский информатор рассказал о телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.