Пентагон отказался от одной из программ создания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы США остановили программу разработки "Гиперзвукового обычного ударного оружия" (Hypersonic Conventional Strike Weapon - HCSW), которая была одним из двух основных проектов по созданию гиперзвуковой ракеты для оснащения стратегических бомбардировщиков B-52, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.

По ее словам, из-за ограничений бюджета в 2021 финансовом году ВВС США были вынуждены выбирать между финансированием HCSW и программы разработки разделяющегося гиперзвукового комплекса под названием "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования" (Air Launched Rapid Response Weapon - ARRW).

ВВС США решили сохранить программу ARRW из-за того, что это более "уникальный дизайн планирующего блока" по сравнению с HCSW, сказала Стефанек.

Первоначально ВВС рассчитывали, что в рамках программы HCSW будет создана ракета дальнего действия со скоростью более 5 Маха, способная прорывать систему противоракетной обороны. В 2018 году контракт на сумму 918 млн долларов на ее разработку получила корпорация Lockheed Martin. По словам Стефанек, компания уже получила уведомление об остановке программы.

В декабре прошлого года корпорация Lockheed Martin выиграла также контракт на сумму 989 млн долларов для продолжения разработки гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. Сделка включает проработку проекта ARRW, проведение испытаний и подготовку изделия к серийному производству.

По официальной информации, скорость боевого блока будет значительно выше 5 Маха для гарантированного преодоления самой современной системы противоракетной обороны. Завершение работ по созданию ракеты намечено на 2021 год, а постановка на вооружение ВВС планируется уже в 2022 году. Все работы по контракту должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

ВВС США провели первые летные испытания гиперзвукового оружия ARRW, или AGM-183A, 12 июня 2019 года. В рамках испытаний боевые блоки не применялись. Конструктивно ARRW является твердотопливной аэробаллистической ракетой с боевой частью, роль которой выполняет отделяемый гиперзвуковой боевой блок, имеющий ракетный двигатель Tactical Boost Glide.

Этот гиперзвуковой летательный аппарат, способный маневрировать в атмосфере с использованием аэродинамических сил, отличается от других систем вооружений исключительной сложностью перехвата.

По неофициальным данным, скорость данного боевого блока может достигать 20 Маха. Первые варианты ARRW могут получить ядерную боевую часть.