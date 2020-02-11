Пентагон отказался от одной из программ создания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы США остановили программу разработки "Гиперзвукового обычного ударного оружия" (Hypersonic Conventional Strike Weapon - HCSW), которая была одним из двух основных проектов по созданию гиперзвуковой ракеты для оснащения стратегических бомбардировщиков B-52, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.
По ее словам, из-за ограничений бюджета в 2021 финансовом году ВВС США были вынуждены выбирать между финансированием HCSW и программы разработки разделяющегося гиперзвукового комплекса под названием "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования" (Air Launched Rapid Response Weapon - ARRW).
ВВС США решили сохранить программу ARRW из-за того, что это более "уникальный дизайн планирующего блока" по сравнению с HCSW, сказала Стефанек.
Первоначально ВВС рассчитывали, что в рамках программы HCSW будет создана ракета дальнего действия со скоростью более 5 Маха, способная прорывать систему противоракетной обороны. В 2018 году контракт на сумму 918 млн долларов на ее разработку получила корпорация Lockheed Martin. По словам Стефанек, компания уже получила уведомление об остановке программы.
В декабре прошлого года корпорация Lockheed Martin выиграла также контракт на сумму 989 млн долларов для продолжения разработки гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. Сделка включает проработку проекта ARRW, проведение испытаний и подготовку изделия к серийному производству.
По официальной информации, скорость боевого блока будет значительно выше 5 Маха для гарантированного преодоления самой современной системы противоракетной обороны. Завершение работ по созданию ракеты намечено на 2021 год, а постановка на вооружение ВВС планируется уже в 2022 году. Все работы по контракту должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.
ВВС США провели первые летные испытания гиперзвукового оружия ARRW, или AGM-183A, 12 июня 2019 года. В рамках испытаний боевые блоки не применялись. Конструктивно ARRW является твердотопливной аэробаллистической ракетой с боевой частью, роль которой выполняет отделяемый гиперзвуковой боевой блок, имеющий ракетный двигатель Tactical Boost Glide.
Этот гиперзвуковой летательный аппарат, способный маневрировать в атмосфере с использованием аэродинамических сил, отличается от других систем вооружений исключительной сложностью перехвата.
По неофициальным данным, скорость данного боевого блока может достигать 20 Маха. Первые варианты ARRW могут получить ядерную боевую часть.
Как сообщалось, ВКС России уже располагают гиперзвуковым комплексом "Кинжал", которым оснащаются истребители-перехватки МиГ-31.
На опытно-боевом дежурстве стоят десять МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", сообщил в мае 2018 года Юрий Борисов, который тогда был заместителем министра обороны РФ (ныне он вице-премьер по ОПК).
"Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", - сказал тогда Борисов.
В феврале прошлого года ракеты "Кинжал" завершили с успехом испытания в непростых погодных условиях, поразив мишени размером не больше, чем с легковой автомобиль на дальности в тысячу км. 10 августа прошлого года впервые было публично продемонстрировано применение ракет "Кинжал" на конкурсе "Авиадартс" Армейских международных игр - 2019, проходившем на полигоне Дубровичи.