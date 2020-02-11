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Судан выдаст бывшего президента страны Международному уголовному суду

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Судана приняли решение выдать бывшего президента африканской страны Омара аль-Башира, ранее смещенного со своего поста военными, Международному уголовному суду (МУС), сообщает во вторник BBC News.

Аль-Башир обвиняется МУС в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечества, которые были совершены во время Дарфурского конфликта, разразившегося в 2003 году. МУС выдал ордер на арест суданского политика еще в 2009 году. Таким образом, Международный уголовный суд впервые в истории выдал ордер на арест действующего главы государства.

При этом в апреле 2019 года глава политического комитета военных властей Судана Омар Зейн аль-Абедин утверждал, что власти страны не намерены выдавать аль-Башира МУС. "Башира будут судить в рамках нашей судебной системы", - заверял тогда аль-Абедин.

Аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года, однако весной прошлого года военные отстранили его от должности и сформировали временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

В декабре 2019 года суд в Судане признал аль-Башира виновным в коррупции и приговорил его к двум годам заключения. Тогда сообщалось, что этот срок 75-летний бывший глава государства проведет не в тюрьме, а в специальной реабилитационной клинике, в которой отбывают наказание престарелые преступники.

Межэтнический конфликт в регионе Дарфур на западе Судана разразился в феврале 2003 года между центральным правительством страны, арабским проправительственным ополчением "Джанджавид" и повстанцами из числа местного негроидного населения. По данным ООН, около 300 тысяч человек стали жертвами этого противостояния.

Военный переворот в Судане

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Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн АуфомПрезидент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, ушел в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица были арестованыЖители Хартума празднуют отставку президентаТысячи демонстрантов, требующих отставки президента, неделю протестовали на столичной площади перед зданием МинобороныВ столкновениях между протестующими и военными погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащихМассовые протесты против правления аль-Башира начались в декабре прошлого года. Их причиной послужило намерение правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране.Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.
Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом
Судан Омар аль-Башир МУС Дарфур

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