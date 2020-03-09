В Судане попытались убить премьер-министра

Год назад в Судане начались масштабные акции протеста против президента Омара аль-Башира. В итоге суданские военные отстранили его от власти.

Летом 2019 года военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде. Главой переходного правительства стал Абдалла Хамдок, который будет руководить им на протяжении 39 месяцев. В сентябре он объявил состав нового кабинета.

В декабре суд в Судане признал бывшего президента страны виновным в коррупции и приговорил его к двум годам заключения.

Уже в феврале этого года власти Судана приняли решение выдать Омара аль-Башира Международному уголовному суду.