В Судане попытались убить премьер-министра
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Премьер Судана Абдалла Хамдок выжил при попытке покушения на него, сообщило в понедельник государственное телевидение.
Его автомобильный кортеж был обстрелян неизвестными. В настоящее время Хамдок помещен в безопасное место, начато расследование.
Других подробностей пока не приводится.
Год назад в Судане начались масштабные акции протеста против президента Омара аль-Башира. В итоге суданские военные отстранили его от власти.
Летом 2019 года военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде. Главой переходного правительства стал Абдалла Хамдок, который будет руководить им на протяжении 39 месяцев. В сентябре он объявил состав нового кабинета.
В декабре суд в Судане признал бывшего президента страны виновным в коррупции и приговорил его к двум годам заключения.
Уже в феврале этого года власти Судана приняли решение выдать Омара аль-Башира Международному уголовному суду.