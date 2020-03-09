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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

В Судане попытались убить премьер-министра

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Премьер Судана Абдалла Хамдок выжил при попытке покушения на него, сообщило в понедельник государственное телевидение.

Его автомобильный кортеж был обстрелян неизвестными. В настоящее время Хамдок помещен в безопасное место, начато расследование.

Других подробностей пока не приводится.

Год назад в Судане начались масштабные акции протеста против президента Омара аль-Башира. В итоге суданские военные отстранили его от власти.

Летом 2019 года военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде. Главой переходного правительства стал Абдалла Хамдок, который будет руководить им на протяжении 39 месяцев. В сентябре он объявил состав нового кабинета.

В декабре суд в Судане признал бывшего президента страны виновным в коррупции и приговорил его к двум годам заключения.

Уже в феврале этого года власти Судана приняли решение выдать Омара аль-Башира Международному уголовному суду.

Военный переворот в Судане

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Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн АуфомПрезидент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, ушел в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица были арестованыЖители Хартума празднуют отставку президентаТысячи демонстрантов, требующих отставки президента, неделю протестовали на столичной площади перед зданием МинобороныВ столкновениях между протестующими и военными погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащихМассовые протесты против правления аль-Башира начались в декабре прошлого года. Их причиной послужило намерение правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране.Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.
Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом
Судан

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