Швейцария начала расследовать данные о перехвате ЦРУ секретных переписок 120 стран

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарские власти начали расследование после публикаций о том, что ЦРУ и германская разведка использовали компанию из Швейцарии, чтобы следить за секретной перепиской официальных лиц в других странах, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Немецкая телекомпания ZDF и американская газета The Washington Post сообщили со ссылкой на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы Германии, что разведки США и ФРГ с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG.

Crypto AG, пишут СМИ, получила миллионы долларов за то, что на протяжении десятилетий предоставляла разведывательным службам Германии и США, которые ею владели, доступ к сеансам шифрованной связи более чем в 120 странах.

Среди стран, доступ к секретной переписке которых получили Германия и США, числятся Иран, Индия, Пакистан, некоторые страны Латинской Америки и Ватикан. Китай и СССР не пользовались услугами Crypto AG, и шифровки этих стран компания передать Берлину и Вашингтону не могла.

Контроль над Crypto AG позволил разведкам следить за иранскими муллами в период захвата американских заложников в Иране в 1979 году, за ливийскими чиновниками после взрыва на берлинской дискотеке "Ла Белль", а также за Аргентиной в период ее Фолклендской войны с Великобританией, отмечают издания.

В начале 1990-х германская разведка прекратила работу с Crypto AG, и ЦРУ выкупила ее долю в компании. Само ЦРУ, по данным The Washington Post, продала активы в Crypto AG в 2018 году.