Два бизнесмена из России насмерть отравились угарным газом в Испании

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Двое российских бизнесменов обнаружены мертвыми в испанском городе Дениа (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия), сообщает местное издание "Меркантиль Аликанте" со ссылкой на местную полицию.

По данным полицейских, двое мужчин, чьи имена не сообщаются, надышались во сне угарным газом еще в конце прошлой недели. В полиции полагают, что причиной трагического происшествия стали неполадки в работе бытового газового котла.

В полиции отметили, что никаких признаков насильственных действий или ограбления не выявлено.