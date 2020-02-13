В Казахстане посетовали на влияние извне на наркозависимого внука Назарбаева

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Посты внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева Айсултана в фейсбуке с "разоблачительной риторикой" написаны под влиянием людей, которые пользуются его наркозависимостью, заявил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

В эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" он сказал, что считает неэтичным цитировать человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости.

"Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей. Грустно, но сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана", - сказал Абаев.

Он сообщил, что Айсултан "долгое время находился под влиянием психоактивных веществ", и призвал не делать рейтингов на здоровье молодого человека.

Ранее Айсултан Назарбаев написал, что просит в Великобритании политическое убежище. Внук экс-президента Казахстана написал, что обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана" и обвинил свою семью в давлении на него.