США пока не нашли желающих стать спецпосланником в переговорах с РФ по вооружениям

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом ищет спецпосланника для ведения с Россией переговоров по контролю над вооружениями, но пока никто не согласился занять эту должность, сообщает Politico.

По данным двух бывших американских чиновников, поиски спецпосланника продолжаются с конца прошлого года. До сих пор администрация не смогла найти никого, кто согласился бы занять эту должность, добавили собеседники издания.

Отмечается, что, согласно различным источникам, в списке кандидатов на эту роль фигурируют: бывший посол и переговорщик по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричард Берт, чиновник министерства финансов Маршалл Биллингсли и бывший советник Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли.

Подчеркивается, что помимо переговоров с Москвой, Трамп может настоять на том, чтобы спецпосланник также взял на себя задачу убедить Китай участвовать в дискуссиях по контролю над вооружениями.

Срок действия российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону начать переговоры о его продлении.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан сообщил о готовности США к переговорам с российской стороной, это подтвердила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Она, в частности, сказала: "Мне известно, что наша администрация готовится к началу переговоров с Россией и прилагает усилия к тому, чтобы вовлечь Китай в соглашение по новому уровню контроля над вооружениями".