Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

США пока не нашли желающих стать спецпосланником в переговорах с РФ по вооружениям

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом ищет спецпосланника для ведения с Россией переговоров по контролю над вооружениями, но пока никто не согласился занять эту должность, сообщает Politico.

По данным двух бывших американских чиновников, поиски спецпосланника продолжаются с конца прошлого года. До сих пор администрация не смогла найти никого, кто согласился бы занять эту должность, добавили собеседники издания.

Отмечается, что, согласно различным источникам, в списке кандидатов на эту роль фигурируют: бывший посол и переговорщик по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричард Берт, чиновник министерства финансов Маршалл Биллингсли и бывший советник Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли.

Подчеркивается, что помимо переговоров с Москвой, Трамп может настоять на том, чтобы спецпосланник также взял на себя задачу убедить Китай участвовать в дискуссиях по контролю над вооружениями.

Срок действия российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону начать переговоры о его продлении.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан сообщил о готовности США к переговорам с российской стороной, это подтвердила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Она, в частности, сказала: "Мне известно, что наша администрация готовится к началу переговоров с Россией и прилагает усилия к тому, чтобы вовлечь Китай в соглашение по новому уровню контроля над вооружениями".

США Россия

Новости

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Что случилось этой ночью: четверг, 13 февраля

Власти Китая объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

Почти 250 человек скончались из-за коронавируса в провинции Хубэй

Почти 250 человек скончались из-за коронавируса в провинции Хубэй

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

СБ ООН одобрил британский проект резолюции по Ливии

СБ ООН одобрил британский проект резолюции по Ливии

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса

Facebook удалила десятки аккаунтов, увидев в них связь с российской разведкой

Facebook удалила десятки аккаунтов, увидев в них связь с российской разведкой

Что произошло за день: среда, 12 февраля

Вице-премьер Финляндии заявила, что лед на Севморпути исчезнет через 15 лет

Вице-премьер Финляндии заявила, что лед на Севморпути исчезнет через 15 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');