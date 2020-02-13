Британский министр финансов объявил об отставке

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов Великобритании Саджид Джавид в четверг подал в отставку, сообщила в четверг газета The Guardian.

По ее данным, Джавид принял такое решение в ответ на просьбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отстранить от должности своих советников и заменить их на кандидатуры, предложенные Даунинг-стрит.

Ранее в четверг Джонсон отстранил от должности пять членов кабинета в рамках перестановок в правительстве.