В Амстердаме загорелась поступившая в одну из компаний посылка

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Почтовая посылка воспламенилась в четверг в одной из компаний в Амстердаме, сообщается в твиттере полицейского управления нидерландской столицы в четверг; это четвертый за сутки инцидент с почтовыми отправлениями в Нидерландах.

По данным полиции, в результате пострадал один человек, который подвергся воздействию дыма. На место инцидента "в качестве меры предосторожности" вызвали скорую помощь, отмечается в сообщении правоохранительных органов.

По данному факту проводится расследование, о ее результатах будет сообщено дополнительно, заявили в полиции. По данным местных СМИ, инцидент произошел в отделении банка ING.

Кроме того, ранее в четверг, 13 февраля, полицейское управление нидерландской провинции Утрехт сообщило в своем твиттере об обнаружении бомбы в почтовом отправлении в городе Лёсден, расположенном в этом регионе. Как отмечается в сообщении, взрывчатка была обезврежена, в результате никто не пострадал. "Возможно, здесь есть связь с предыдущими инцидентами с бомбами в посылках", - заявили в полиции.

В среду, 12 февраля, в Амстердаме и еще в одном нидерландском городе Керкраде также взорвались бомбы, спрятанные в почтовых отправлениях. В Керкраде взорвалась посылка на сортировочном пункте почтовой компании. Взрыв в Амстердаме произошел в почтовом помещении офисного здания. В результате инцидентов никто не пострадал.