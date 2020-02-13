Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:14

Сенат США закрепил право конгресса решать вопрос военных операций в Иране

Трамп пообещал ветировать резолюцию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Члены сената США в четверг одобрили резолюцию, цель которой - обязать президента страны Дональда Трампа проводить дальнейшие военные операции против Ирана только с разрешения конгресса.

По сообщению СМИ, за резолюцию проголосовали 55 сенаторов, против - 45. Таким образом, документ получил поддержку не только сенаторов-демократов, но и части их республиканских коллег.

Сторонники резолюции в сенате заверяют, что их цель - не связать руки Трампу на мировой арене, а лишь прочнее закрепить за конгрессом право решать, с кем США должны вести войну.

Голосование, тем не менее, носит скорее символический характер, так как Трамп обещал наложить на резолюцию вето. Чтобы преодолеть эту преграду, необходима поддержка двух третей сенаторов, однако в данном случае ее нет.

Вопрос о том, кто должен принимать решения о боевых операциях против Ирана, стал особенно актуален после того, как в начале января 2020 года в ходе американской спецоперации в Ираке был убит командующий иранскими спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. Решение о проведении операции принимал лично президент США, без консультаций с конгрессом.

США

Новости

Турецкая авиакомпания Atlas Global приостановила полеты

Посольство РФ в США прокомментировало новые санкции США

Росавиация сообщила о 228 россиянах, ожидающих вылета из КНР

США выдвинули новые обвинения против Huawei

США выдвинули новые обвинения против Huawei

Зеленский анонсировал строительство на Украине городка для переселенцев из Крыма

Зеленский анонсировал строительство на Украине городка для переселенцев из Крыма

Что произошло за день: четверг, 13 февраля

Более половины американцев усомнились в честности своих выборов

Война санкций

США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий

Tesla разместит акции на $2 млрд

Tesla разместит акции на $2 млрд

В Амстердаме загорелась поступившая в одну из компаний посылка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');