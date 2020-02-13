Лейбористы потребовали расследовать отпуск Джонсона на Карибах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Лейбористская партия Великобритании потребовала начать официальное расследование в связи с ситуацией вокруг отдыха премьера страны Бориса Джонсона на Карибских островах стоимостью 15 тыс. фунтов стерлингов, сообщают британские СМИ.

Призывы лейбористов провести такое расследование последовали после того, спонсор Консервативной партии, миллиардер Дэвид Росс и сам премьер разошлись во мнении по вопросу о том, кто именно оплатил этот отдых Джонсона.

Сам премьер ранее в декларации в реестре указал, что Росс разрешил ему и его партнерше Кэрри Саймондс воспользоваться виллой на острове Мюстик. Однако, по данным издания Daily Mail, на самом деле Росс не является владельцем этой виллы и не платил за отдых Джонсона.

Представитель миллиардера в четверг заявил, что Росс "поспособствовал размещению" пары на острове. Однако напрямую говорить о том, что бизнесмен заплатил за этот отдых, он не стал.

В свою очередь на Даунин-стрит ранее заявили, что непосредственно Росс "нес ответственность за отдых".

Министр Теневого кабинета лейбористов Джон Трикетт в четверг указал, что "общество имеет право знать, кто именно платит за увеселительные поездки премьер-министра". Он отметил, что если Джонсон сам не разъяснит ситуацию, то необходимо начать расследование.

Джонсон вместе с Кэрри Саймондс провели новогодние праздники на остров Мюстик, на который ежегодно приезжают известные политики, бизнесмены и члены королевских семей. В разное время на нем отдыхали, например, Билл Гейтс, Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также Дэвид Боуи.