Лукашенко попросил Путина снизить цену на газ для регионов, пострадавших от катастрофы в Чернобыле

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить цену на газ для регионов Белоруссии, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Россия сегодня как правопреемница СССР не должна уходить от обещаний советского правительства. Почему Белоруссии, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка?" - сказал Лукашенко в пятницу, передавая свой диалог с Путиным 7 февраля в Сочи работникам Светлогорского ЦКК.

Слова белорусского президента приводит госагентство "БелТА".

"Александр Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики", - отмечается в публикации. "Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", - пояснил президент.

"Сейчас в стране (в РФ - ИФ) собрано ядерное оружие, вся зарубежная советская собственность перешла к ней. Другие постсоветские республики от этого ничего не получили", - отметил он.

"Все деньги оказались там, и потом нас кинули с советским рублем. Я все это напомнил. Мы немало сделали и немало пострадали", - рассказал президент о своей аргументации в пользу снижения цены на российский газ.

Между тем, "Газпром" сообщил в пятницу о подписании протокола с правительством Белоруссии, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году.

По итогам встречи президентов двух стран 7 февраля замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак сообщил, что стороны договорились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне 2019 года на весь год. В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за 1 тыс. куб. м. Эта цена ранее была продлена только на первые два месяца 2020 года.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивала, что снижение цен на газ в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибкой.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.