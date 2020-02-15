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SpaceX отложила запуск новой партии спутников для глобального интернет-покрытия

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Из-за неблагоприятных погодных условий американская компания SpaceX перенесла на сутки планировавшийся в субботу запуск на орбиту новой группы из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

"В связи с непогодой в районе посадки (на плавучую платформу многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 - ИФ), теперь планируем осуществить запуск в воскресенье, 16 февраля в 10:25 (по времени Восточного побережья США, 18:25 мск), - говорится в сообщении.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX с 60 спутниками планируется осуществить с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

SpaceX Starlink Falcon 9

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