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Авиарейс из Еревана в Москву перенесли из-за неполадки с двигателями

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Авиарейс из Еревана в Москву в воскресенье не состоялся из-за неполадки в работе двигателей самолета, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении.

"Из-за нестабильной работы двигателей самолета А321 авиакомпании Норд Винд авиарейс Ереван-Москва не состоялся. Самолёт вернулся на стоянку аэропорта "Звартноц"", - сообщили в Комитете.

Согласно сообщению, экипаж и пассажиры не пострадали.

Планируется, что самолет вылетит в Москву 17 февраля в 01:20 по ереванскому времени (0:20 МСК).

Армения Ереван Москва

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