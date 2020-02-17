Лавров счел "сделку века" США односторонней

Сергей Лавров Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американский план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, так называемая "сделка века", имеет односторонний характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете "Стампа", опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в понедельник.

"США в своем стиле предложили "одним махом" решить один из самых застаревших конфликтов современности. При этом в Вашингтоне по сути проигнорировали общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, включающую в себя резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу. Американские наработки предполагают решение всех ключевых проблем "окончательного статуса" палестинских территорий - границ, поселений, Восточного Иерусалима, беженцев - за счет односторонних уступок в пользу Израиля", - сказал Лавров.

Он отметил, что для продвижения к справедливому урегулированию вопроса необходимо, в том числе, непредвзятое международное сопровождение процесса. Россия готова, по словам Лаврова, способствовать поиску компромисса между Израилем и Палестиной.

"В этом контексте поддерживаем позицию, отраженную в итоговом заявлении последнего заседания министров иностранных дел государств-членов ЛАГ (Лиги арабских государств. - ИФ), о необходимости проведения многосторонних переговоров по БВУ (ближневосточному урегулированию. - ИФ) под международной эгидой", - сказал он.

"Считаем, что данную роль мог бы взять на себя "квартет" международных посредников, являющийся единственно признанным СБ ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса. Россия как член "четверки" готова способствовать выходу на компромиссные развязки", - добавил Лавров.