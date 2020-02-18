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Грузинская оппозиция включила в парламенте гимн России

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ежегодный доклад председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе во вторник о деятельности законодательного органа был прерван акцией депутатов от оппозиции, включивших в зале заседаний через мегафон запись гимна России.

Реакция спикера Талаквадзе последовала быстро. "Я как раз говорю об оккупации наших территорий, и тут вовремя появляются представители оппозиции. В нашей оппозиции до сегодняшнего дня остаются люди, которые в свое время продали российским компаниям стратегические объекты Грузии, которые на поле боя оставили своих солдат и мирное население, подписали резолюцию Совета Европы, которая обвиняла грузинскую сторону в начале военных действий в Цхинвали", - сказал Талаквадзе.

После проигрыша гимна России двое депутатов от оппозиции Елена Хоштария и Ирма Надирашвили покинули зал заседания, передает корреспондент "Интерфакса".

Грузия Арчил Талаквадзе

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