Израильская партия заявила о кибератаке с территории РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В преддверии внеочередных парламентских выборов в Израиле партия русскоязычных израильтян "Наш дом Израиль" (НДИ) подверглась кибератаке с территории России, заявила во вторник пресс-служба НДИ.

Председатель фракции НДИ в кнессете (парламенте) депутат Одед Форер во вторник утром подал в полицию жалобу в связи тем, что "партия подверглась кибератаке с использованием лживых и грубых пропагандистских материалов в социальных сетях", сообщили израильские СМИ.

В кибератаке были задействованы производственные мощности иностранных компаний. "Атаки осуществляются посредством группы "ботов", управляемых с сервера, размещенного в Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы НДИ.

"Немалая часть контента посвящена очернению новых репатриантов из стран бывшего СССР", - отмечается в пресс-релизе. По оценке компании сетевой безопасности, нанятой НДИ, речь идет о профессиональной работе.

В соответствии с постановлением, принятым председателем ЦИК перед выборами в кнессет 21-го созыва, анонимная пропаганда запрещена и влечет за собой уголовные санкции, указывается в сообщении пресс-службы.

Внеочередные парламентские выборы в Израиле намечены на 2 марта.

НДИ, национально-патриотическая партия правой направленности, образована в январе 1999 года. Лидером партии и ее создателем является выходец из СССР Авигдор Либерман.