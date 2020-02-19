Bloomberg узнал о заказе "Гознаку" выпустить 300 млн банкнот для Венесуэлы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Венесуэла заказала российскому "Гознаку" отпечатать 300 млн купюр номиналом от 10 000 до 50 000 боливаров, сообщает Bloomberg. Агентство сослалось на копию контракта от ноября 2019 года.

Венесуэла заплатит за заказ 6,8 млн евро. Суммарная стоимость заказанных купюр из-за гиперинфляции в Венесуэле невелика - всего $143 млн (50 тыс. боливаров эквивалентны 68 центам), отмечает агентство.

Гознак отказался от комментариев, ЦБ Венесуэлы на запрос журналистов не ответил.

Один из крупнейших в мире производитель банкнот, британская De La Rue, в прошлом году была вынуждена списать $23 млн из-за задолженности Венесуэлы перед компанией, отмечает Bloomberg.