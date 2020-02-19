В Узбекистане задержали членов группировки, причастной к теракту в Петербурге

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Узбекистане пересечена деятельность группировки "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада" - запрещенная в РФ террористическая организация), задержаны 21 человек, сообщила в среду пресс-служба ГУВД Ташкента; в России эту группировку считают причастной к организации теракта в петербургском метро в 2017 году.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности" УК Узбекистана, по 18 адресам в Ташкенте были проведены обыски, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы ГУВД, задержанные попали под влияние уроженца Ташкента, гражданина Узбекистана, в настоящее время присоединившегося к террористической группировке в Сирии. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела, ведется следствие, сообщили в пресс-службе.

По данным Следственного комитета России (СКР), террористическая организация "Катиба Таухид валь-Джихад" причастна к организации взрыва в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, в результате которого погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.