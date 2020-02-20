Китай планирует создать специальную свободную медицинскую зону с Россией

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В КНР будет создана свободная медицинская зона для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний и "апробации данных методов", заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

"Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии, китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена", - сказал Гаврилов журналистам в четверг после встречи с послом Китая в России Чжан Ханьхуэйем в Москве.

Он также сообщил, что "Китай проявил высочайшую степень эффективности и ответственности управления, которое позволило предотвратить распространение эпидемии". По его словам, российская делегация приглашена в Китай для обмена опытом по предотвращению и борьбе против опасных заболеваний, для совместной проработки проектов по развитию фармакологии.

Парламентарий также выразил мнение, что "Китаю необходимо, помимо локализации заболевания, бороться с политическим вирусом". "Вирус китаефобии пытаются развивать во всем мире. Цель - дискредитировать имидж Китая, подорвать его позиции в глобальной торговле и экономике", - сказал Гаврилов.

На утро 20 февраля в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было подтверждено 74 675 случаев заражения коронавирусом, и еще 929 - за пределами КНР. В Китае умер 2121 заболевший, еще семеро - в других странах.

В России пока что было зафиксировано только два подтвержденных случая заражения "уханьским" вирусом - в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане КНР, они прошли курс лечения и были выписаны из больниц.