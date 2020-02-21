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Канада присоединилась к осуждению России за кибератаку против Грузии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Оттава вслед за США и Великобританией осудила Россию за якобы проведенную кибератаку на грузинские правительственные сайты в октябре 2019 года, сообщается на сайте МИД Канады.

В миреТбилиси обвинил российский Генштаб в масштабной кибератаке на грузинские сайтыЧитать подробнее

"Сегодня Канада присоединяется к своим союзникам в выявлении и разоблачении вредоносной кибератаки России, направленной против Грузии", - говорится в сообщении.

Также Канада решительно осудила эти "злонамеренные действия", направленные "на то, чтобы посеять раздор в Грузии в преддверии парламентских выборов... и продемонстрировать вопиющее пренебрежение международным правом".

Канадский МИД заявляет, что Оттава привержена работе по поддержанию "открытого, надежного и безопасного использования киберпространства" и призывает Россию немедленно "прекратить эту деятельность".

20 февраля МИД Грузии обвинил российский Генштаб в масштабной кибератаке на сайты администрации президента Грузии, судебной системы, горсоветов и других правительственных страниц в октябре 2019 года. Официальный представитель грузинского МИДа Владимир Константиниди заявил, что данная информация была получена по итогам расследования Грузии в сотрудничестве с международными партнерами.

Вечером в четверг МИД РФ назвал бездоказательными и политически мотивированными обвинения со стороны властей Грузии, США, Великобритании в адрес России в кибератаках на грузинские сайты.

"Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может", - говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также эти обвинения ранее опроверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Россия Грузия Канада США Великобритания

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