Вильнюс заявил о возможном осложнении поездок россиян в Калининград через Литву

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс предупредил, что если Евросоюз не выделит средства на реализацию схемы калининградского транзита, то поездки граждан РФ через Литву могут осложниться.

При вступлении Литвы в ЕС была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами из основной части РФ в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке, а сотрудники литовской консульской службы вручают транзитные документы в поезде.

Вильнюс стремится к тому, чтобы в бюджете ЕС на 2021-2027 годы было выделено на эту программу 215 млн евро. Еврокомиссия и председатель Евросовета Шарль Мишель предложили выделить 139 млн евро.

"Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно осложнит реализацию транзитной схемы, а если говорить проще - возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области", - отметил Линкявичюс в комментарии, присланном агентству BNS.

Переговоры по новому бюджету ЕС начались в четверг, 20 февраля, вечером. В тот день президент Литвы Гитанас Науседа отмечал, что будет требовать надлежащего финансирования для калининградской программы, однако заверил, что Литва будет поступать ответственно.

На вопрос BNS, будет ли Литва рассматривать остановку транзита на какой-то период, если не получит необходимых средств, президент ответил: "Давайте не будем считать Литву ненадежным партнером, мы действительно являемся ответственными членами ЕС, и мы точно будем ответственно выполнять свои обязательства, однако одновременно мы выдвигаем и свои требования, которые связаны с финансированием определенных функций. Литва не такая богатая страны, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС".

В настоящее время россиянам для проезда в Калининградскую область через Литву и обратно литовские власти выдают два вида транзитных документов - упрощенный транзитный документ (УТД, для многократных поездок на всех видах сухопутного транспорта) и упрощенный проездной документ по железной дороге (УПД ЖД, для однократной поездки с основной территории РФ в Калининградскую область и обратно).