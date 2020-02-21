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В Великобритании запретят торговлю углем и непросушенными дровами для каминов

В Великобритании запретят торговлю углем и непросушенными дровами для каминов
Фото: PA Images/ ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании намерено запретить торговлю углем и непросушенными дровами для топки каминов и печей с 2021 года в рамках борьбы с загрязнением воздуха, сообщает в пятницу британское издание Daily Mail.

Газета отмечает, что под запрет попадут только продажа и продвижение на рынке двух вышеупомянутых видов товаров. Британцы после 2021 года по-прежнему смогут хранить у себя дома сырые дрова и уголь, а также сжигать их в печках/каминах, независимо от того, где они получили это топливо, это не будет нарушением закона.

Правительство Британии пошло на такой шаг из-за того, что непросушенные дрова и уголь для каминов являются источниками выбросов токсичного вещества - мелкодисперсной пыли PM2.5. Эта пыль состоит из наномасштабных частиц (они в 28 раз меньше, чем ширина человеческого волоса). Такие частицы попадают в человеческий организм при вдыхании и могут вызывать или усугублять астму, рак легких, сердечно-сосудистые заболевания и другие недуги.

Вместе с тем, отмечает Daily Mail, этот запрет затронет порядка 2,5 млн домохозяйств в Великобритании, в которых есть камины или дровяные печки. Из-за запрета на продажу угля и сырых дров владельцам каминов и печек придется перейти на более дорогие альтернативы - сухие дрова или бездымный уголь, обращает внимание газета.

Издание сообщает, что в Великобритании ежегодно продается около 2,5 млн тонн дров, из которых 90% являются сырой древесиной. Кроме того, ежегодно жители Соединенного Королевства сжигают в своих домах примерно 350 тысяч тонн угля.

В непросушенных дровах содержание жидкости превышает 20%, из-за этого при горении они выделяют больше дыма и частиц PM2.5, чем сухая древесина.

Великобритания

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