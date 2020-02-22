В Иерусалиме застрелили палестинца, который бросился с ножом на полицейского

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженный ножом палестинец попытался напасть на полицейского в районе Старого города в Иерусалиме, сообщают в субботу израильские СМИ.

Инцидент произошел у Львиных ворот.

Полицейские приказали ему остановиться, когда он бросился с ножом на одного из их коллег, но он не послушался. Тогда они открыли огонь по преступнику. Он мертв.

Неопасное для жизни ранение в ногу в результате стрельбы получила одна женщина. Ей оказали первую помощь на месте происшествия и госпитализировали.

Накануне в Иерусалиме также произошло нападение. Арабка с ножом попыталась напасть на израильтян, но прохожим удалось ее обезоружить. Затем ее задержала полиция. Никто не пострадал.