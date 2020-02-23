Иранское землетрясение привело к гибели восьми человек в Турции

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Произошедшее в Иране землетрясение привело к гибели восьми человек в соседней турецкой провинции Ван, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

По его информации, среди погибших трое детей.

Кроме того, Минздрав Турции сообщил, что травмы получил 21 гражданин страны. При этом восемь человек находятся в критическом состоянии.

Землетрясение магнитудой 5,7 ранее зафиксировали в северной части Ирана в 35 км северо-западнее города Сельмас. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, его эпицентр находился примерно в 6 - 7 км от границы с Турцией.