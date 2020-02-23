Поиск

Трамп обвинил конгрессмена, заявившего о попытках РФ помочь Сандерсу, в утечке информации

Трамп обвинил конгрессмена, заявившего о попытках РФ помочь Сандерсу, в утечке информации
Дональд Трамп
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал организовать расследование в отношении главы комитета по делам разведки Палаты представителе Адама Шиффа, не сообщившего ему данные о попытках РФ повлиять на выборы.

"Они (демократы - ИФ) снова организовали утечку. Адам Шифф и его соратники как всегда передали информацию в газеты. Нужно было бы провести расследование в отношении Шиффа и того факта, что он решил организовать утечку информации, полученной нашей разведкой", - сказал Трамп, слова которого приводит The Hill.

Так президент прокомментировал сообщения о том, что РФ якобы хочет помочь сенатору Берни Сандерсу одержать победу в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

В миреThe Washington Post узнала о поддержке Сандерса из РоссииThe Washington Post узнала о поддержке Сандерса из РоссииЧитать подробнее

Трамп вновь повторил, что до публикации в СМИ ничего не знал об этом деле. "Меня вообще не информировали об этом. Никто мне ничего не сообщил", - заявил он.

По мнению Трампа, эта история доказывает, что руководство демократов не хочет видеть Сандерса президентом и старается навредить ему. "Похоже, что Сандерсу грозит повторение истории 2016 года", - считает он.

В 2016 году Сандерс неожиданно для многих почти на равных боролся на праймериз с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон и проиграл в упорной борьбе.

The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила ранее, что Россия стремится поддержать Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии. По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы сам Сандерс, а также Трамп и американские законодатели. Издание не конкретизирует, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.

Между тем The New York Times ранее сообщала, что разведка предупреждала конгрессменов, что Россия на самом деле вмешивается в американские выборы, чтобы помочь Трампу переизбраться.

США Дональд Трамп Россия Берни Сандерс

Новости по теме

Новости

Военный корабль США зашел в Черное море

Новый коронавирус в Китае

В Италии из-за коронавируса остановлена работа "Ла Скала" и отменен модный показ Армани

В Италии из-за коронавируса остановлена работа "Ла Скала" и отменен модный показ Армани

Военные назвали фейком сообщения об остановленной ВКС РФ турецкой колонне в Идлибе

Военные назвали фейком сообщения об остановленной ВКС РФ турецкой колонне в Идлибе
Новый коронавирус в Китае

В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

Новый коронавирус в Китае

Умер еще один заразившийся коронавирусом пассажир лайнера Diamond Princess

Умер еще один заразившийся коронавирусом пассажир лайнера Diamond Princess

Песков заявил, что Турция не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии

В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты
Новый коронавирус в Китае

Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Трамп собрался заблокировать публикацию мемуаров Болтона

Выборы в США - 2020

Берни Сандерс одержал победу на кокусах Демократической партии в Неваде

Берни Сандерс одержал победу на кокусах Демократической партии в Неваде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');