Трамп обвинил конгрессмена, заявившего о попытках РФ помочь Сандерсу, в утечке информации

Дональд Трамп Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал организовать расследование в отношении главы комитета по делам разведки Палаты представителе Адама Шиффа, не сообщившего ему данные о попытках РФ повлиять на выборы.

"Они (демократы - ИФ) снова организовали утечку. Адам Шифф и его соратники как всегда передали информацию в газеты. Нужно было бы провести расследование в отношении Шиффа и того факта, что он решил организовать утечку информации, полученной нашей разведкой", - сказал Трамп, слова которого приводит The Hill.

Так президент прокомментировал сообщения о том, что РФ якобы хочет помочь сенатору Берни Сандерсу одержать победу в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Трамп вновь повторил, что до публикации в СМИ ничего не знал об этом деле. "Меня вообще не информировали об этом. Никто мне ничего не сообщил", - заявил он.

По мнению Трампа, эта история доказывает, что руководство демократов не хочет видеть Сандерса президентом и старается навредить ему. "Похоже, что Сандерсу грозит повторение истории 2016 года", - считает он.

В 2016 году Сандерс неожиданно для многих почти на равных боролся на праймериз с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон и проиграл в упорной борьбе.

The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила ранее, что Россия стремится поддержать Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии. По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы сам Сандерс, а также Трамп и американские законодатели. Издание не конкретизирует, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.

Между тем The New York Times ранее сообщала, что разведка предупреждала конгрессменов, что Россия на самом деле вмешивается в американские выборы, чтобы помочь Трампу переизбраться.