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Трампу не докладывали о том, что РФ намерена поддержать на выборах Сандерса

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу не докладывали данные разведки о том, что Россия намерена вмешаться в президентские выборы, поддерживая кандидата от демократов Берни Сандерса.

"Как сообщают, Кремль намерен помочь Берни Сандерсу завоевать Белый дом. Почему мне никто не сказал об этом?", - написал Трамп в своем твиттере в воскресенье.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила накануне, что Россия стремится поддержать сенатора Берни Сандерса, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от Демократической партии.

По ее данным, о действиях России в этом направлении были проинформированы сам Сандерс, а также Трамп и американские законодатели.

Издание не конкретизирует, в чем конкретно выражается поддержка со стороны России.

Сандерс, комментируя это сообщение, заявил: "Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину совершенно четкое: "Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь".

США Дональд Трамп Россия Берни Сандерс

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