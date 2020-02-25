Сенаторы-демократы призвали к санкциям против РФ из-за вмешательства в выборы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группа из трёх видных сенаторов-демократов призывает администрацию США ввести санкции против России за предполагаемые попытки повлиять на американские выборы 2020 года, сообщает The Washington Post.

Письмо с таким призывом направили главе госдепа Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, а также сенаторы Роберт Менендез и Шеррод Браун.

"Мы призывам вас немедленно сделать выводы из сообщений разведслужб и разработать санкции против тех, кто несёт ответственность за продолжающееся вмешательство в выборы", - отмечается в письме. В нем говорится, что санкции в данном случае должны вводиться как против самих нарушителей, так и против тех, кто финансирует их деятельность. Авторы письма убеждены, что следует ввести ограничительные меры и против российского руководства, если именно оно стоит за предполагаемыми попытками повлиять на выборы 2020 года в США.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что конгрессменам США на спецбрифинге доложили о попытках РФ повлиять на исход выборов, поддержав действующего президента Дональда Трампа и ведущего борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от демократов сенатора Берни Сандерса. Однако позже появились сообщения, согласно которым конгрессмены, вероятно, просто неверно истолковали информацию: на самом деле им сообщили лишь о том, что РФ предпочитает в дальнейшем иметь дело с Трампом, а не с другим президентом. Однако реальных попыток помочь ему пока не предпринималось.

Российская сторона отвергает обвинения в попытках повлиять на американские выборы.