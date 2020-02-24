Канарские острова накрыла песчаная буря

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сотни туристов не могут улететь с Канарских островов из-за песчаной бури, накрывшей этот регион Испании. Как уточняет The Guardian, песок на архипелаг принесло из пустыни Сахары.

Отменены рейсы из Гран-Канарии, Ла Пальмы, Лансароте, Северного и Южного аэропортов Тенерифе, хотя сами аэропорты не закрыты. Как ожидается, в понедельник, 24 февраля, должны заработать четыре аэропорта, за исключением Южного.

A #Sandstorm is currently affecting #Fuerteventura and #Lanzarote locally known as a #Calima



This Saharan dust may spread across the rest of the Canaries over the coming days



Via @NASA @IslandqueeenB and @v_lieshout pic.twitter.com/bHXP37KeDg — Met Office (@metoffice) February 22, 2020

Как отмечает The Independent, власти Испании объявили о приведении специальных служб в полную готовность, местным жителям рекомендовано оставаться дома, закрыв окна и двери.

Погодное явление, наблюдаемое на Канарах, называют калима, оно нередко на островах, расположенных к западу от Африки. Сильный ветер не только принес песок, но и помешал пожарным бороться с лесными пожарами, бушующими на Канарских островах на фоне 30-градусной жары.