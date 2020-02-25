SANA сообщило о сбитом турецком беспилотнике в Идлибе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные войска сообщили, что сбили в небе над северной провинцией Идлиб турецкий беспилотник, сообщает во вторник агентство SANA.

В сообщении указывается, что летательный аппарат был сбит в юго-восточной части Идлиба.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последние недели значительно обострилась. В этой провинции проходит наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции. Обстановка осложняется тем, что в Идлибе расположены наблюдательные пункты турецкой армии. Зачастую они оказываются в окружении сирийской армии. Ранее этой зимой поступали сообщения о проведенных сирийскими военными обстрелах позиций турецкой армии в Идлибе. Армия Турции в ответ открывала огонь по сирийским правительственным войскам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции в Идлибе, предшествовавшие наступлению, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии. Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью".

Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов, и будут продолжены. По его словам, ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как хотела Турция, и стороны далеки от того, чтобы выработать общую позицию.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой остается большое число вооруженных сторонников оппозиции и бойцов экстремистских группировок. Часть действующих в Идлибе боевиков, по утверждению Дамаска, пользуется активной поддержкой Анкары.