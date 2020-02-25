Супруги из России попали под карантин в отеле на Тенерифе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Испании выяснило, что в отеле на острове Тенерифе (Канарские острова), где был введен карантин в связи с обнаружением там возможного источника заболевания коронавирусом, находятся двое граждан РФ.

"Согласно поступившей информации, в отеле находится супружеская пара из России, с которой установлена связь", - говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Отмечается, что посольство следит за ситуацией с введением карантина в отеле на Тенерифе в связи с обнаружением там возможного источника заболевания коронавирусом. Местные власти принимают меры санитарно-карантинного характера. Консульский отдел и Почетное консульство на Канарских островах держат вопрос на контроле.

Ранее сообщалось, что сотни туристов, находящихся в отеле H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), сдают анализы на коронавирус Covid-19.

Вокруг территории отеля выставлен полицейский кордон.

Испанские СМИ сообщают со ссылкой на заявление представителя правительства Марии Хесус Монтеро, что гости отеля на Тенерифе, где у итальянца диагностировали заражение коронавирусом, останутся под карантином до проведения второго теста пациента. "Гости останутся в отеле до второго теста и, в зависимости от его результатов, будут предприняты соответствующие санитарные меры", - сказала она.

По словам Марии Хесус Монтеро, супругу гражданина Италии изолировали, у нее также взяли анализы для выявления возможного заражения коронавирусом. Сам мужчина находится в одной из больниц острова.