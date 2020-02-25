Отель в австрийском Инсбруке закрыли на карантин из-за коронавируса

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Австрии поместили под карантин один из отелей Инсбрука после выявления у его сотрудницы заражения Covid-19, сообщают во вторник местные СМИ.

По их данным, речь идет об отеле Grand Hotel Europa, расположенном в центре Инсбрука. В нем - 108 номеров. Коронавирус выявили у 24-летней девушки, работавшей в зоне регистрации гостей отеля. Также изолировано место ее проживания.

Сотрудница отеля и ее спутник на прошлой неделе посетили итальянскую область Ломбардия, где ранее были выявлены случаи заражения коронавирусом. Она обратилась за медицинской помощью после того, как у нее повысилась температура. В больнице у нее и у ее партнера диагностировали коронавирус.