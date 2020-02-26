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Россия и ряд стран потребовали запустить работу арбитража между США и ООН

Так участники ГА ООН рассчитывают разрешить ситуацию с невыдачей виз дипломатам

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия и ряд стран потребовали запустить работу арбитража между США и ООН для разрешения ситуации с невыдачей виз иностранным дипломатам, планировавших принять участия в мероприятии по линии Организации, сообщил "Интерфаксу" российский дипломатический источник по итогам экстренного заседания комитета Генассамблеи по сношениям со страной пребывания (США).

"Россия и целый ряд делегаций стран-членов ООН потребовали не просто передать в арбитраж вопрос о невыдаче американских виз иностранным дипломатам, но и запустить его работу для разрешения сложившейся ситуации", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что был "исчерпан "разумный и ограниченный срок", который был предусмотрен резолюцией Генассамблеи ООН 74/195".

По его словам, Россию поддержали Китай, Беларусь, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Малайзия, другие члены комитета не стали возражать, представитель США воздержался от комментариев.

Источник отметил, что заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш "передаст требование генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, который в ближайшее время должен решить этот вопрос".

"Ожидаем, что Генсекретарь примет соответствующее решение и запустит арбитраж", - сказал собеседник агентства.

19 декабря Генассамблея ООН приняла консенсусом резолюцию, в которой содержится призыв к США оперативно и своевременно выдавать визы всем представителям государств-членов Организации, в том числе России, прибывающим на мероприятия ООН.

В резолюции отмечается, что "если вопросы, поднятые в докладе Комитета по сношениям со страной пребывания, не будут решены (генсеком ООН - ИФ) в разумный и ограниченный срок, то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Данный раздел предусматривает решение вопросов через арбитраж между ООН и США.

США Россия ООН

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