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Аэрокосмическая компания Ричарда Брэнсона объявила допэмиссию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic Holdings получила нулевую выручку во втором квартале 2020 года и увеличила чистый убыток до $62,52 млн против убытка $44,1 млн годом ранее. Компания также объявила, что выпустит около 20,5 млн новых акций, чтобы привлечь до $529 млн.

В апреле июне 2019 года выручка Virgin Galactic составила $638 млн, а первом квартале текущего года - $238 млн.

Уже осенью 2020 года компания планирует провести первый тестовый полет в космос с участием двух пилотов. Если этот и следующий пилотируемый запуску пройдут успешно, сам Брэнсон полетит в космос в первом квартале 2021 года.

Компания не уточнила, когда планирует запустить туристические полеты. По состоянию на 30 июля, более 700 человек внесли депозит в рамках программы One Small Step.

В 2019 году Virgin Galactic провела первичное публичное размещение акций после завершения слияния с Social Capital Hedosophia Holdings - специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (SPAC). Virgin Galactic стала первой публичной компанией, занимающейся организацией космического туризма.

Акции Virgin Galactic дешевеют на 10,5% на предварительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла более чем вдвое - до $4,72 млрд.

Ричард Брэнсон Virgin Galactic Великобритания One Small Step

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