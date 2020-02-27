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В ЕС задумались о введении "киберсанкций" против Китая и РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз (ЕС) может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем, а также нескольких частных лиц за преступления в киберпространстве, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, переговоры по предложенным мерам могут начаться уже на этой неделе.

Перед переговорами на уровне правительств стран ЕС обычно проходят экспертные дискуссии, они могут продолжаться до двух месяцев. Названия структур и суть проблем собеседники Bloomberg сообщить отказались.

Эти меры могут стать первым случаем применения так называемого режима киберсанкций ЕС, который в частности подразумевает запрет на въезд и замораживание активов, отмечает агентство, напоминая, что решение о введении санкций должно быть единогласно одобрено всеми 27 странами союза.

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