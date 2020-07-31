МИД пообещал зеркально ответить на первые киберсанкции ЕС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС в отношении россиян, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Разумеется, недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа. Как известно, в дипломатии все "зеркально", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что подобные действия вызывают недоумение и сожаление.

"Опять все сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом. Политическая подоплека этого шага очевидна", - отметили в МИД РФ.

Там напомнили, что "неоднократно предостерегали Евросоюз от пагубности тиражирования односторонних санкционных мер", которые "абсолютно нелегитимных с международно-правовой точки зрения".

"Обращает на себя внимание явно хромающая правовая "логика" ЕС: российским гражданам вменяется в вину причастность к некоему киберинциденту, имевшему место в 2018 г., то есть за год до учреждения активированного сейчас Евросоюзом механизма "киберсанкций". Иными словами, применяют его "задним числом". Еэсовские юристы, очевидно, сознательно забыли о фундаментальном принципе отсутствия у закона обратной силы", - отметили на Смоленской площади.

Там подчеркнули: "Еще раз настоятельно призываем Евросоюз отказаться от бесплодных попыток давления, вернуться к выполнению базовых норм международного и европейского права, а также реально - не на словах, а на деле - выработке действенных правил предотвращения конфликтов в киберпространстве".

Совет ЕС в четверг утвердил первые киберсанкции против нескольких российских граждан. Их подозревают в причастности к кибератакам против интересов Евросоюза. В приложении к постановлению совета ЕС указаны Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников. Под санкции попал также Главный центр специальных технологий (как сформулировано в постановлении Совета ЕС) Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Эта мера стала первым случаем применения режима киберсанкций ЕС. Он, в частности подразумевает запрет на въезд и замораживание активов. Решение о введении санкций должно быть единогласно одобрено всеми 27 странами союза.