Чавушоглу подтвердил, что Россия не наносила удара по турецким военным
Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - ВКС России по-прежнему оказывают поддержку сирийским правительственным войскам, однако в ударах по турецким военным в Идлибе не участвуют, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных (в провинции Идлиб - ИФ). Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным", - приводит слова министра агентство "Анадолу".
В Идлибе сирийские правительственные войска проводят операцию против боевиков, поддержку которым оказывает Анкара. Ситуация исполняется наличием в Идлибе турецких наблюдательных пунктов, которые зачастую находятся на занятых правительственными силами территориях.
Чавушоглу продолжил, что прогресс в решении кризиса в Идлибе возможен только на переговорах президентов Турции и РФ - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, запланированных на начало марта.
В настоящее время Чавушоглу находится в Дохе.