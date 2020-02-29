Чавушоглу подтвердил, что Россия не наносила удара по турецким военным

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - ВКС России по-прежнему оказывают поддержку сирийским правительственным войскам, однако в ударах по турецким военным в Идлибе не участвуют, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных (в провинции Идлиб - ИФ). Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным", - приводит слова министра агентство "Анадолу".

В Идлибе сирийские правительственные войска проводят операцию против боевиков, поддержку которым оказывает Анкара. Ситуация исполняется наличием в Идлибе турецких наблюдательных пунктов, которые зачастую находятся на занятых правительственными силами территориях.

Чавушоглу продолжил, что прогресс в решении кризиса в Идлибе возможен только на переговорах президентов Турции и РФ - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, запланированных на начало марта.

В настоящее время Чавушоглу находится в Дохе.