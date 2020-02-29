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Небензя заявил о праве сирийской армии "подавлять террористов" в стране

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН при Василий Небензя выразил сожаление в связи с гибелью турецких и сирийских военнослужащих в Идлибе, также он заявил о праве армии Сирии отвечать на нарушения режима прекращения огня со стороны террористов.

"Сожалеем, что погибли турецкие военнослужащие. Так же, как и в связи с сообщениями о гибели сирийских солдат. Убеждены, что соблюдение договоренностей, в том числе по деконфликтингу, позволит избежать таких трагедий в будущем", - заявил он, выступая на экстренно созванном заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу.

По словам Небензи, "российские военные на земле готовы эту работу продолжить".

Он подчеркнул, что контакты в рамках астанинского формата продолжаются. "Убеждены, что если военные, дипломаты и представители служб безопасности астанинцев смогут сконцентрироваться на базовых договоренностях по зоне деэскалации Идлиб, то эти договоренности могут быть переведены на землю в ближайшее время", - заявил Небензя.

Кроме того, по его словам, "в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать и подавлять террористов".

"Мы не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, записанные в резолюциях Совета Безопасности ООН, о бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах, причем, подчеркиваю, на своей территории, на территории суверенной Сирии, а не на чужой территории", - сказал он.

Ситуация в зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась. Накануне в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные в ночь на пятницу с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.

Сирия Турция Россия Идлиб ООН

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