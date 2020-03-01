Дипломаты сообщили, что россиян нет среди заболевших коронавирусом в Иране

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Среди граждан России, которые находятся в Иране, нет зараженных коронавирусом, сообщает в воскресенье посольство РФ в Тегеране.

Как говорится в сообщении в твиттере дипмиссии, посольство внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Иране.

Дипломаты рекомендуют россиянам соблюдать правила личной гигиены и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Посольство РФ внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Иране. Случаев заражения коронавирусом среди находящихся в ИРИ россиян не зафиксировано. Рекомендуем соотечественникам соблюдать правила личной гигиены и воздержаться от посещения мест массового скопления людей pic.twitter.com/4G9PrItIsv — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) March 1, 2020

Ранее сообщалось, что общее число зараженных новым коронавирусом в мире продолжает расти и на утро воскресенья превысило 86,5 тыс. человек. В частности, в Иране от COVID-19 умерли 43 человека, заболели - 593 человека.