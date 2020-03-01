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Дипломаты сообщили, что россиян нет среди заболевших коронавирусом в Иране

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Среди граждан России, которые находятся в Иране, нет зараженных коронавирусом, сообщает в воскресенье посольство РФ в Тегеране.

Как говорится в сообщении в твиттере дипмиссии, посольство внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Иране.

Дипломаты рекомендуют россиянам соблюдать правила личной гигиены и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что общее число зараженных новым коронавирусом в мире продолжает расти и на утро воскресенья превысило 86,5 тыс. человек. В частности, в Иране от COVID-19 умерли 43 человека, заболели - 593 человека.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
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Иран

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