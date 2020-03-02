Франция готова помочь Греции и Болгарии в защите границ от наплыва мигрантов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в твиттере в ночь на понедельник выразил солидарность с Грецией и Болгарией по случаю наплыва мигрантов со стороны Турции, открывшей границу с Евросоюзом.

"Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести вклад в европейские усилия, чтобы предоставить им срочную помощь и защитить границы", - говорится в сообщении французского президента.

Также он выразил готовность к совместным действиям с целью предотвращения гуманитарного и миграционного кризиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в минувшую субботу, что его страна открыла границы с ЕС для мигрантов.

После этого объявления, по данным европейских СМИ, на границе с Грецией с турецкой стороны в воскресенье скопилось около 12 тысяч мигрантов, предпринимающих попытки проникнуть на греческую территорию.

Главное миграционное давление выпало на долю стран "передовых позиций" - Греции и Болгарии.