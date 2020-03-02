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Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.

В миреБуттиджич побеждает на кокусах демократической партии в АйовеЧитать подробнее

Как заявил помощник Буттиджича, тот принял решение в воскресенье после поражения на праймериз в Южной Каролине, посчитав низкими свои шансы на победу в "Супервторник".

"Он считает, что сейчас это правильный поступок для страны, чтобы исцелить эту разделенную нацию и победить Трампа (действующего президента США Дональда Трампа - ИФ)" - сказал помощник.

Телеканал отмечает, что 38-летний Буттиджич стал первым кандидатом-геем, которому удалось победить на кокусах (партийных собраниях). Так, 4 февраля в Айове он опередил одного из лидеров гонки среди демократов Берни Сандерса. Однако затем Буттиджич столкнулся с трудностями, в числе которых CNN называет проигранную борьбу за голоса чернокожих избирателей, недостаток финансирования и соперничество за симпатии умеренных демократов с Майклом Блумбергом.

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов и праймериз. Кокусы предполагают собрания сторонников партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. После завершения всех выступлений проходит голосование, при этом в каждой партии существуют различия в его проведении.

Пит Буттиджич США

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