Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта

Новые пуски снарядов в КНДР, предупреждение турецкой авиации в Идлибе и выход Буттиджича из президентской гонки в США

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Свыше 88 тысяч человек в мире заражены коронавирусом, из них более 80 тысяч - в Китае. При этом если на территории материкового КНР за минувшие сутки выявлено только 202 случая COVID-19, то за его пределами - 1,7 тыс. случаев. В одной Южной Корее за сутки заболели 476 человека - это почти в 2,5 раза больше, чем в Китае. Также быстро растет число зараженных в Италии (1,7 тыс.) и Франции (130), первые случаи выявлены в Чехии. Чтобы предотвратить распространение инфекции, китайские власти пообещали ужесточить проверки на коронавирус всех пересекающих границу КНР. В России с той же целью с 5 марта приостановят авиасообщение между Сахалином и Хоккайдо.

- Российские военные отказались гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией. Такое объявление было сделано на фоне решения сирийских властей закрыть воздушное пространство над Идлибом. "В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", - сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон.

- КНДР впервые в этом году провела пуск неопознанных снарядов. По данным южнокорейских военных, два снаряда были запущены из района города Вонсан в сторону Японского моря. Радиационный фон в Приморье, граничащем с КНДР, в норме, сейсмособытий не зарегистрировано.

- Счета за отопление в ряде российских регионов могут пересчитать из-за аномально теплой зимы. Как пояснили в МинЖКХ, это коснется жителей тех регионов, где тепло оплачивают не по счетчикам, а в течение всего года на основании среднемесячного объема потребления. Так, москвичи в некоторые месяцы смогут сэкономить 200 рублей, заявлял заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

- Демократ Пит Буттиджич вышел из президентской гонки в США. Свое решение бывший мэр Саут-Бенда объяснил тем, что его целью всегда было "объединить американцев, чтобы победить Дональда Трампа и выиграть время для наших ценностей". Помощник Буттиджича пояснил, тот решил выйти из гонки после поражения на праймериз в Южной Каролине, посчитав низкими свои шансы на победу в "супервторник".

- "Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Реала". Голы провели Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано (90+2).