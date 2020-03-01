Поиск

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Чехии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Чехии подтверждены первые три случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает чешский интернет-портал iROZHLAS со ссылкой на министра здравоохранения страны Адама Войтеха.

Новый коронавирус в Китае

По его словам, все заболевшие - двое мужчин и одна женщина - недавно вернулись из Италии. Один из них, мужчина 1952 года рождения, был на конференции в Удине. Его поместили на карантин после того, как у одного из его итальянских коллег был подтвержден COVID-19. Второй заболевший 1976 года рождения вернулся с итальянского горнолыжного курорта. Третьей пациенткой с коронавирусом оказалась американская студентка, которая вернулась в Прагу из Милана.

Пациенты госпитализированы и изолированы, болезнь у них протекает в легкой форме, добавил Войтех. Результаты их анализов будут дополнительно проверены в лаборатории в Берлине.

Заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Примула отметил, что выявленные случаи единичные, и вводить новые карантинные меры в стране пока не планируется.

В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что в понедельник пройдет заседание совета государственной безопасности, на котором будут рассмотрены возможные массовые меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Италия, откуда в Чехию вернулись зараженные COVID-19, на данный момент является главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Там, по последним данным, подтверждено почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в мире за пределами материкового Китая к утру воскресенья было выявлено 6,7 тыс. случаев COVID-19 в десятках стран на всех континентах, кроме Антарктиды. В Китае, где в декабре и началась вспышка заболевания, количество заболевших приближается к 80 тыс.

Чехия Италия

Новости

Российские военные предостерегли турецкую авиацию от полетов над Сирией

Новый коронавирус в Китае

Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии

Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии

Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

Новый коронавирус в Китае

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

Турецкие самолеты дважды вторгались в воздушное пространство Сирии

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Троих задержанных в Анкаре журналистов Sputnik отпустили

Симоньян сообщила об обыске в стамбульском офисе Sputnik

Турецкие военные сбили в районе Идлиба два сирийских самолета

Еще около двух тысяч мигрантов подошли к границе Греции с Турцией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');