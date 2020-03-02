Поиск

Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле

Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле
Фото: Reuters

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В понедельник в Маниле вооруженная полиция и спецназ начали спецоперацию в дорогом торговом центре V-Mall после стрельбы, сообщает АР. По данным The New York Times, стрельбу открыл уволенный с работы охранник. Он ранил по меньшей мере одного человека и еще около 30 взял в заложники.

После стрельбы из здания начали выбегать испуганные покупатели, передает корреспондент АР. Полиция окружила торговый центр, и затем внутрь вошло более десятка бойцов спецназа с автоматами. К зданию подъехала машина скорой помощи.

Мэр округа Сан-Хуан Фрэнсис Самора заявил телеканалу ANC, что с напавшим начались переговоры. Он продолжает удерживать некоторое количество заложников. Остальных посетителей из торгового центра эвакуировали, магазины закрыли и опечатали. По данным мэра, пострадал один человек, его госпитализировали, пишет The New York Times.

В компании, управляющей торговым центром, подтвердили, что нападение совершил бывший охранник и ранил другого охранника.

Манила Филиппины

Новости

Brent подорожала до $51,25 за баррель после обвала в пятницу

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта

КНДР впервые в 2020 году запустила неопознанные снаряды

КНДР впервые в 2020 году запустила неопознанные снаряды
Новый коронавирус в Китае

Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 4 тыс. человек

Новый коронавирус в Китае

Свыше 88 тысяч человек заражены коронавирусом по всему миру

Новый коронавирус в Китае

Число больных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

Число больных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Новый коронавирус в Китае

До 130 выросло число случаев заражения коронавирусом во Франции

Российские военные предостерегли турецкую авиацию от полетов над Сирией

Новый коронавирус в Китае

Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии

Почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');