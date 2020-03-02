Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле

Фото: Reuters

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В понедельник в Маниле вооруженная полиция и спецназ начали спецоперацию в дорогом торговом центре V-Mall после стрельбы, сообщает АР. По данным The New York Times, стрельбу открыл уволенный с работы охранник. Он ранил по меньшей мере одного человека и еще около 30 взял в заложники.

После стрельбы из здания начали выбегать испуганные покупатели, передает корреспондент АР. Полиция окружила торговый центр, и затем внутрь вошло более десятка бойцов спецназа с автоматами. К зданию подъехала машина скорой помощи.



Мэр округа Сан-Хуан Фрэнсис Самора заявил телеканалу ANC, что с напавшим начались переговоры. Он продолжает удерживать некоторое количество заложников. Остальных посетителей из торгового центра эвакуировали, магазины закрыли и опечатали. По данным мэра, пострадал один человек, его госпитализировали, пишет The New York Times.

В компании, управляющей торговым центром, подтвердили, что нападение совершил бывший охранник и ранил другого охранника.