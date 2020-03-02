Захвативший заложников в столице Филиппин сдался полиции

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина, захвативший ранее в понедельник в заложники десятки человек в торговом центре в Маниле, сдался полиции, сообщает газета Manila Bulletin News.

Десятки заложников, которых мужчина удерживал около пяти часов, освобождены.

Ранее в понедельник сообщалось, что полиция блокировала торговый центр V-Mall в районе Сан-Хуан столицы Филиппин Манилы, где вооруженный мужчина захватил в заложники до 30 человек.

По словам очевидцев, около 10 полицейских с оружием вошли в здание центра после того, как там раздались выстрелы. По сообщениям местных СМИ, заложниками оказались работники центра, а злоумышленник ранее работал там охранником.

Факт захвата заложников подтвердил глава района Сан-Хуан Франсис Замора. Он сказал журналистам, что в ходе захвата центра нападавший ранил одного человека, который эвакуирован и доставлен в больницу.