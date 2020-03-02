СКР завел дело на украинских силовиков за преследование российских следователей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов, принявших незаконные процессуальные решения в отношении граждан России, сообщает Следственный комитет РФ (СКР) в понедельник.

Как напомнили в СКР, в 2015-2016 годах крымские следователи занимались уголовным делом в отношении гражданина Украины Ахтема Чийгоза, который участвовал в организации массовых беспорядков и препятствовал "нормальному функционированию органов власти Автономной Республики Крым" (АРК) в ходе событий 2014 года. Вина Чийгоза была доказана, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

В феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры АРК, которые находятся в Херсоне, "инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных" российских следователей, занимавшихся делом Чийгоза, отметили в СКР.

В рамках досудебного производства замначальника Главного управления Нацполиции в АРК и Севастополе - начальник следственного управления Сергей Пантелеев - при отсутствии каких-либо доказательств необоснованно обвинил российских следователей "в совершении особо тяжкого преступления - нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины)", говорится в сообщении СКР.

"Очевидно, что действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование (украинских - ИФ) подразделений (правоохранительных органов - ИФ) с привязкой к субъекту Российский Федерации (к Крыму - ИФ) носит лишь провокационный характер", - подчеркнули в СКР.

Уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов возбуждено по ч.2 ст.299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).

26 февраля 2014 года в Симферополе у здания крымского парламента на митинге, организованном пророссийскими силами, произошли столкновения между сторонниками независимости Крыма и активистами ныне запрещенной в РФ радикальной организации "Меджлис крымско-татарского народа". Погибли два человека, они посмертно награждены медалями "За защиту республики Крым".

Результатом этих событий стал общенародный референдум в Крыму и Севастополе в марте 2104 года, по итогам которого свыше 90% жителей региона высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт навсегда.