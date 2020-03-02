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МИД Украины подтвердил задержание в Греции бывшего комбата "Айдара"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Консул Украины в городе Салоники выехал к задержанному в Греции экс-командиру добровольческого батальона "Айдар" и бывшему народному депутату Верховной рады VIII созыва Сергею Мельничуку, сообщило министерство иностранных дел Украины.

"Как только стало известно о задержании 1 марта 2020 года греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал консул Украины в Салониках", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МИД в понедельник. Консул договорился, что экс-комбата будут временно держать в полицейском отделении, где обеспечат всем необходимым, в том числе, пищей и водой, добавили в пресс-службе.

Также задержанному предоставили русскоязычного адвоката. Утром в понедельник в полицейский участок должен прибыть прокурор из Салоников.

Кроме того, в министерстве отметили, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места его содержания. Задержанный имеет возможность пользоваться телефоном.

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, 1 марта, о чем он сообщил на своей странице в фейсбуке. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Сергей Мельничук Айдар Салоники Греция Украина

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